Quasi tutte le donne lo fanno a una certa età ma ora arriva il verdetto sull’estrema pericolosità

Milleunadonna.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è chi inizia a tingersi per colorare i senili capelli bianchi e chi lo fa da una vita semplicemente perché non gradisce la chioma con la quale è nata. Tutte, o quasi, sono consapevoli che non sia il massimo per la cute della testa ma ora si scopre che i danni possono essere per l’intera salute. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

quasi tutte le donne lo fanno a una certa et224 ma ora arriva il verdetto sull8217estrema pericolosit224

© Milleunadonna.it - Quasi tutte le donne lo fanno a una certa età ma ora arriva il verdetto sull’estrema pericolosità

Leggi anche questi approfondimenti

“Non sono tutti gli uomini”, ma quasi tutte le donne: la verità scomoda nella Giornata contro la violenza di genere - Ogni anno, il 25 novembre, si accendono luci, si dipingono panchine, si moltiplicano post e slogan, ma un giorno all’anno non basta. Riporta newsicilia.it

Centri antiviolenza: quasi la metà delle donne rinuncia a prevenzione e cura. D.i.Re annuncia, con il supporto di Novartis, il progetto "La salute è di tutte" - Presentati i risultati dell’indagine che ha coinvolto 207 donne nei centri antiviolenza della Rete D. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Quasi Tutte Donne Fanno