«L'ariete non gioca con lo scorpione, lo scorpione non gioca con il toro. Penso che ci creda, è strano». Sono le parole di Philippe Mexes contro il suo ex allenatore in Nazionale, Raymond Domenech, per alimentare la leggenda che lo vedeva scegliere le formazioni in base ai segni zodiacali. «Fa ridere anche solo chiedermelo», ha risposto tempo dopo Domenech: «Mai fatto una cosa del genere in Nazionale, come non ho mai badato ai tanti giornalisti che mi dicevano chi convocare. Quando allenavo il Lione però gli “scorpioni” li mettevo insieme nelle partitelle, per evitare problemi». Non sapremo mai quanto c'è di vero in questa storia. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Quanto dovrebbero pesare i dati nella scelta dei calciatori?