Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, viene utilizzato come riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero. Al 03 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,145 €kWh (145,00 €MWh), in leggera crescita rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende non solo dal PUN, ma anche da costi di commercializzazione, oneri di sistema, accise e IVA. Le offerte possono essere sia a prezzo fisso che variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

