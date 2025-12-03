Quanto costa lo skipass da Madonna di Campiglio a Roccaraso La classifica dei comprensori in base al prezzo

Milano, 3 dicembre 2025 – Tariffe per gli skipass di nuovo in crescita in vista della stagione invernale 2025-2026. Secondo l'indagine pubblicata dalla rivista Autoconsumo, infatti, il biglietto giornaliero si appresta a registrare un aumento del 4% nei prezzi rispetto al periodo 2024-2025, appena minore rispetto al +4,4% degli abbonamenti da cinque giorni. L'analisi, che comprende 44 stazioni sciistiche in territorio italiano e alcuni comprensori stranieri vicini al confine con l'Italia, conferma un trend al rialzo della spesa giornaliera: una famiglia di tre adulti, ad esempio, potrà arrivare a sborsare per una singola giornata fino a 260 euro in Italia e addirittura 370 euro in località estere come Zermatt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quanto costa lo skipass, da Madonna di Campiglio a Roccaraso. La classifica dei comprensori in base al prezzo

Scopri altri approfondimenti

Skipass sempre più cari, da Bormio a Cortina: quanto costa sciare quest’anno? Vai su X

Il Codacons ha annunciato un aumento dei prezzi degli skipass, che anno dopo anno si fanno sempre più proibitivi Quali sono le mete convenienti per sciare e dove, invece, costa di più: https://fanpa.ge/e5C57 - facebook.com Vai su Facebook

Quanto costa lo skipass, da Madonna di Campiglio a Roccaraso. La classifica dei comprensori in base al prezzo - Salasso Trentino, a Livigno prezzi su del 10%. Si legge su quotidiano.net

Skipass sempre più cari, la nuova indagine svela dove sciare costa di più - Purtroppo il caro prezzi divora ogni settore e la settimana bianca non è da meno: in Europa, Italia compresa, sono molte le località dove sciare ora costa più di ieri ... Lo riporta siviaggia.it

Skipass sempre più cari: ecco quanto costa sciare nella stagione 2025-2026 (un lusso per pochi) - La nuova inchiesta Altroconsumo svela quanto costano gli skipass (giornaliero e abbonamento per 5 giorni) in Italia ed Europa ... Scrive greenme.it

Skipass, aumenti del 4% in (quasi) tutte le regioni: la mappa dei prezzi, ecco dove costano di più - Secondo un’indagine di Altroconsumo su 44 località sciistiche e ... leggo.it scrive

Skipass con numero chiuso a Madonna di Campiglio: «Fino a 14mila sciatori al giorno». I giorni con prenotazione obbligatoria e i prezzi - Il limite fissato è di 14 mila sciatori al giorno, e verrà applicato nei periodi di massima affluenza, come Natale, Capodanno e Carnevale. Secondo leggo.it

Madonna di Campiglio apre in anticipo la stagione di sci: ecco dove si può sciare - Si parte questo weekend sulle Dolomiti di Madonna di Campiglio: il comprensorio quest'anno lancia lo skipass a numero chiuso ... Da dire.it