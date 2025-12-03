Quanti soldi si guadagnano agli Europei di nuoto in vasca corta? Classifica di merito per il montepremi | il meccanismo

Gli Europei 2025 di nuoto in vasca si disputano a Lublino dal 2 al 7 dicembre, si tratta della 23ma edizione della rassegna continentale, nata nel 1996 e andata in scena ogni stagione fino al 2012, per poi diventare biennale. Dal 2017 è prevista anche un montepremi in denaro, con una borsa assegnata alle migliori quindici performance in base ai criteri stabiliti da World Aquatics. Nello specifico si tratta di una somma complessiva di 300.000 euro, da suddividere equamente tra uomini e donne (dunque 150.000 euro per genere). L’uomo e la donna che otterranno il punteggio FINA più alto riceveranno ciascuno 25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi si guadagnano agli Europei di nuoto in vasca corta? Classifica di merito per il montepremi: il meccanismo

Contenuti che potrebbero interessarti

Quanti soldi ci vengono sottratti dalle multinazionali? Tutti i calcoli sui profitti nascosti in paradisi fiscali Vai su X

Disastro Ferrari, preoccupazione per i motori e non solo: ecco quanti soldi perderà - facebook.com Vai su Facebook

Quanti soldi si guadagnano agli Europei di nuoto in vasca corta? Classifica di merito per il montepremi: il meccanismo - Gli Europei 2025 di nuoto in vasca si disputano a Lublino dal 2 al 7 dicembre, si tratta della 23ma edizione della rassegna continentale, nata nel 1996 e ... Segnala oasport.it

Quanti soldi si guadagnano in Coppa Davis? Il premio va alla Federazione. E i giocatori… - Il montepremi totale della Coppa Davis 2025 di tennis è di 7 milioni di dollari statunitensi (circa 6. Da oasport.it

Quanti soldi avresti già oggi se avessi investito €10.000 nel primo Btp Valore - Meglio incassare subito il 9,1% o aspettare un anno e mezzo per arrivare al 14,6%? Lo riporta money.it