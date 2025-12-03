Perché arrestarli? Sa tanto di sproporzione all'italiana: non ci sono tangenti né reti criminali, solo dei presunti favoritismi in una gara del 2021, insomma, cose serie, ma non da manette all'alba. Federica Mogherini e Stefano Sannino non rischiavano di scappare, i sequestri li hanno già fatti, la magistratura belga ha voluto persino la rimozione dell'immunità diplomatica manco fossero due narcos sulla pista di decollo. Sono indagini che passano dall'Eppo (European Prosecutor's Office) che per sua natura tende ad agire energicamente, e lo sapevamo, ma il Belgio ha ammanettato senza neanche considerare altre misure (convocazione, interrogatorio) come ad affermare un'autorità più che una necessità investigativa: succede spesso, e i paesi ospitanti obbediscono con eccesso di zelo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quanti arresti facili