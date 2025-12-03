Quando va in onda chi l ha visto orario e piattaforma
Il programma di approfondimento “Chi l’ha visto?” si conferma come uno dei più longevi e seguiti della televisione italiana, grazie alla conduzione storica di Federica Sciarelli. La trasmissione si occupa di narrare casi di scomparse, indagini irrisolte, appelli alle famiglie e storie cari a chi cerca la verità. La programmazione è strutturata per garantire un servizio pubblico di qualità, con un alto coinvolgimento del pubblico e un approfondimento costante sui casi più complessi. quando va in onda chi l’ha visto?. Il format viene trasmesso secondo un appuntamento fisso, che si inserisce nel panorama televisivo del mercoledì sera, garantendo agli spettatori un momento di aggiornamento e partecipazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
