Quando lo sci alpino in tv questa settimana | orari gare Beaver Creek e Tremblant tv streaming Si parte di venerdì

La Coppa del Mondo di sci alpino continua la sua trasferta in terra nordamericana. Il calendario di questa settimana propone un intenso programma di gare che, nei due settori, potrà certamente offrire grandi emozioni a tutti gli appassionati. Beaver Creek per gli uomini e Tremblant per le donne, gli scenari in cui gli atleti e le atlete si daranno battaglia. Negli Stati Uniti il programma prevede la prima discesa stagionale, gara la cui data è ancora in corso di valutazione a causa del possibile cambio di condizioni meteo, il secondo SuperG dell’annata, partenza prevista sabato alle 18:30, e la chiusura dedicata allo slalom gigante di domenica, prima manche in programma alle 18:00 e la seconda prevista alle 21:00. 🔗 Leggi su Oasport.it

