Il silenzio, spesso, parla. Il silenzio è anche una forma di rispetto, o almeno lo era, fino a quando il mondo si è ritrovato ad esibirsi sui social 247 (si dice così no?). Così ecco che l'onere dell'educazione si è ribaltato: non ti esprimi pubblicamente? Dimostri solo di essere arido. Per carità: Jannik Sinner è ormai un uomo pubblico e gli sarebbe bastato un post di Instagram, la sua foto con Pietrangeli mentre festeggiavano la prima coppa Davis del nuovo millennio, un semplice "Ciao Nicola" per celebrare la sua scomparsa. Ma Sinner è anche la persona che conosciamo, riservata oltre ogni ragionevole opportunismo, da cui l'esposizione alla vergogna sulla pubblica piazza, virtuale e no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando il silenzio diventa colpa