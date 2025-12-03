Quando il brindisi è selvatico | in Virginia un procione ubriaco fa festa in un negozio di liquori

Non era un ladro, non cercava soldi, né tantomeno una fuga rocambolesca. Voleva solo bere. È accaduto ad Ashland, in Virginia, dove un procione ha deciso di inaugurare il weekend con stile – introducendosi nottetempo in un negozio di liquori e dando il via a una festa molto personale. a base di whisky e scotch.

