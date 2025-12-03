Qualità dell’aria e nuove regole | il Comune di Fontaniva incontra i cittadini

Un momento di confronto aperto, necessario e costruttivo per capire come sta cambiando la qualità dell’aria nel nostro territorio e quali saranno gli effetti dell’ordinanza comunale collegata al progetto regionale Aria Veneto. Giovedì 4 dicembre 2025, alle 20.45, il Comune di Fontaniva invita la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it