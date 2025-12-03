Qualificazione Regionale Assoluti di spada a Benevento la seconda prova

Tempo di lettura: 2 minuti L ’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” annuncia con soddisfazione che sabato 6 e domenica 7 dicembre il Club La Fagianella di Benevento ospiterà la Seconda Prova di Qualificazione Regionale Assoluti di spada, riservata alle categorie maschile e femminile. L’evento rappresenta un passaggio decisivo del percorso di qualificazione verso la fase nazionale degli Assoluti, riunendo in pedana i migliori atleti della regione per una giornata di sport, tecnica e passione. “ È un onore accogliere a Benevento una prova così importante del calendario regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Qualificazione Regionale Assoluti di spada, a Benevento la seconda prova

