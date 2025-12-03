Quali sono le migliori scuole superiori di Napoli | la classifica Eduscopio 2025

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno, Eduscopio.it ha pubblicato la classifica delle migliori scuole superiori in Italia. A Napoli, il Convitto Vittorio Emanuele II si conferma miglior liceo sia Scientifico che Classico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

