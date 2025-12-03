Quali possono essere le cause di un aborto interno?
Buongiorno dottore, ho 31 anni e ho portato a termine una gravidanza nel 2022. Sono rimasta nuovamente incinta e, in base al mio ultimo ciclo, ero di 9 settimane. Durante la prima ecografia mi hanno detto che l’embrione era indietro di 7 giorni, ma il battito era regolare e misurava 3mm. Alla successiva ecografia mi hanno detto che l’embrione era fermo a 7+2 settimane ed era morto, quindi mi sono dovuta sottoporre a un aborto farmacologico. Quali possono essere le cause di un aborto interno a queste settimane? Prima di cercare una nuova gravidanza dovrei fare delle analisi? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
I dolci possono essere un punto debole dei babbani, ma anche i maghi non sono da meno. - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: Le ferite del passato dell’umanità non possono essere eliminate, ma da esse deriva l’impegno comune per l’avvenire, per un’azione che assuma come misura l’autentica nostra umanità. La nostra consegna: Mai più. Nie wieder. Vai su X
"Quali possono essere le cause di un aborto interno?" - Quali possono essere le cause di un aborto interno alla nona settimana? Si legge su gravidanzaonline.it
Vaticano, «I bambini abortiti possono essere considerati martiri?» Nella Chiesa si apre il dibattito - La domanda tutt'altro che campata in aria continua a rimbalzare all'interno della Chiesa, sostenuta da ... ilmattino.it scrive
Francia, dopo 50 anni dalla legge sull’aborto le donne condannate ingiustamente devono essere ancora riabilitate - Louise Girauld aveva 39 anni quel 30 luglio 1943 quando fu ghigliottinata nel cortile della prigione della Roquette, a Parigi, ormai chiusa da tanti anni, per aver praticato 27 aborti ... Da ilfattoquotidiano.it
Aborto, tre donne settantenni in cella negli Usa da due anni per essere pro-life. «Volevamo solo salvare dei bambini» - Da quasi due anni tre donne di settant'anni sono in un carcere americano per avere partecipato ad una manifestazione antiabortista nel 2020. Secondo ilmessaggero.it
“L’aborto in ospedale è stato una doppia violenza, quello che ho vissuto poteva essere evitato”: lo sfogo di Roberta Rei a Verissimo - L’inviata de “Le Iene” Roberta Rei, ospite sabato 11 ottobre nel programma “Verissimo“, ha parlato per la prima volta in televisione della sua esperienza con l’aborto spontaneo, un dolore che aveva ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
LETTURE/ Legge 194 e aborto, negare la vita può essere un “diritto”? - Un libro ricostruisce il clima degli anni in cui venne approvata in Italia la legge sull’aborto e offre indicazioni per un impegno a difesa della vita “La battaglia per la vita non sarà vinta dai ... Come scrive ilsussidiario.net