Buongiorno dottore, ho 31 anni e ho portato a termine una gravidanza nel 2022. Sono rimasta nuovamente incinta e, in base al mio ultimo ciclo, ero di 9 settimane. Durante la prima ecografia mi hanno detto che l'embrione era indietro di 7 giorni, ma il battito era regolare e misurava 3mm. Alla successiva ecografia mi hanno detto che l'embrione era fermo a 7+2 settimane ed era morto, quindi mi sono dovuta sottoporre a un aborto farmacologico. Quali possono essere le cause di un aborto interno a queste settimane? Prima di cercare una nuova gravidanza dovrei fare delle analisi? La ringrazio.

