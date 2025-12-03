Qatargate via libera della commissione alla revoca dell’immunità per Moretti Se la cava invece Gualmini

“Un voto politico”. Così ieri l’eurodeputata Pd, Alessandra Moretti, commentava a caldo il via libera della commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue alla richiesta avanzata a marzo scorso dalla procura del Belgio di revocarle l’immunità parlamentare, nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Una decisione – che dovrà essere confermata dalla plenaria dell’Eurocamera nelle prossime settimane – arrivata con 16 voti a favore, 7 contrari e un’astensione. La stessa commissione ha invece respinto la richiesta di revoca dell’immunità per la collega Elisabetta Gualmini, altra eurodeputata del Pd. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Qatargate, via libera della commissione alla revoca dell’immunità per Moretti. Se la cava invece Gualmini

