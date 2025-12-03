Qatargate primo sì di Strasburgo alla revoca dell’immunità per Moretti

La Commissione giuridica del Parlamento europeo ha approvato con 16 voti a favore, 7 contrari e un’astensione la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare, nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, l’ immunità all’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. La decisione finale sarà adottata dalla plenaria di Strasburgo. La stessa commissione ha invece respinto la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per Elisabetta Gualmini, altra eurodeputata dem. In questo caso la richiesta è stata respinta con 16 voti contrari, un astenuto e 7 voti a favore. Le due esponenti del Pd erano finite nel mirino della procura belga nell’ambito delle indagini per associazione a delinquere all’interno delle istituzioni Ue. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Qatargate, primo sì di Strasburgo alla revoca dell’immunità per Moretti

