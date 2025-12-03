Qatargate primo sì del Pe per revocare l’immunità a Moretti

3 dic 2025

La decisione è stata approvata, stando a quanto si apprende, con 16 voti a favore, 7 contrari e un'astensione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

