Qatargate Parlamento Ue revoca l' immunità a Moretti ma non a Gualmini
Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati, resta ancora fermo alle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Spazio anche a un'intervista ad Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo coinvolta nell'inchiesta Qatargate.
Qatargate: sì alla revoca dell'immunità all'europarlamentare del Pd Moretti, salvata Gualmini - Le due erano finite nel mirino della procura belga all'interno di una indagine per associazione a delinquere per una "corruzione delle istituzioni europee"
Qatargate, primo sì del Pe per revocare l'immunità a Moretti - La commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue ha approvato la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti
Pe, respinta la richiesta di revoca immunità per Gualmini - La commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo ha respinto la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare l'immunità all'eurodeputata
Qatargate Ue: per Moretti&C. c'è il salvagente
La procura belga chiede la revoca dell'immunità per Moretti e Gualmini - La Procura federale belga ha confermato ieri al quotidiano Le Soir di aver chiesto la revoca dell'immunità
Dal Qatargate a Huawei, le maxi inchieste in corso a Bruxelles - Dalle valigie piene di contanti del Qatargate alle reti d'influenza filorusse, fino all'ombra di Huawei: sono diverse le maxi-inchieste in corso a Bruxelles