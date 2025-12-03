Qatargate ok dal Parlamento Ue a revoca immunità a dem Moretti con 16 sì e 7 no respinta richiesta per Gualmini 16 no e 7 sì

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta sul Qatargate, partita a dicembre 2022, aveva subito vari stop. Poi a marzo scorso la richiesta della procura federale di Bruxelles di revocare le immunità di Moretti e Gualmini, fino a quel momento mai coinvolte Novità in merito alle due eurodeputate coinvolte nello scandalo Qata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

qatargate ok dal parlamento ue a revoca immunit224 a dem moretti con 16 s236 e 7 no respinta richiesta per gualmini 16 no e 7 s236

© Ilgiornaleditalia.it - Qatargate, ok dal Parlamento Ue a revoca immunità a dem Moretti con 16 sì e 7 no, respinta richiesta per Gualmini, 16 no e 7 sì

Leggi anche questi approfondimenti

qatargate ok parlamento ueQatargate, il Parlamento europeo dà il primo ok alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti - Un 'sì' dell'Aula consegnerebbe Moretti alla giustizia belga per l'inchiesta sul Qatargate. Riporta eunews.it

qatargate ok parlamento ueQatargate, la commissione Giuridica revoca l’immunità ad Alessandra Moretti - Un 'sì' dell'Aula consegnerebbe Moretti alla giustizia belga per l'inchiesta sul Qatargate. Segnala eunews.it

qatargate ok parlamento ueQatargate, primo sì di Strasburgo alla revoca dell’immunità per Moretti - Qatargate, primo sì del Parlamento europeo alla revoca dell'immunità per la deputata del Pd Alessandra Moretti. Da msn.com

qatargate ok parlamento ueQatargate, primo sì del Pe per revocare l'immunità a Moretti - La commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue ha approvato la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito del ... Da msn.com

qatargate ok parlamento ueQatargate, primo sì del Parlamento Ue alla revoca dell'immunità di Moretti (Pd) - Decisioni opposte da parte della commissione giuridica dell'Eurocamera sulle due parlamentari dem. Secondo ilfattoquotidiano.it

qatargate ok parlamento ueQatargate: sì alla revoca dell’immunità all’europarlamentare del Pd Moretti, salvata Gualmini - Le due erano finite nel mirino della procura belga all’interno di una indagine per associazione a delinquere per una “corruzione delle istituzioni europee” ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Qatargate Ok Parlamento Ue