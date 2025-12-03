Qatargate ok dal Parlamento Ue a revoca immunità a dem Moretti con 16 sì e 7 no respinta richiesta per Gualmini 16 no e 7 sì
L'inchiesta sul Qatargate, partita a dicembre 2022, aveva subito vari stop. Poi a marzo scorso la richiesta della procura federale di Bruxelles di revocare le immunità di Moretti e Gualmini, fino a quel momento mai coinvolte Novità in merito alle due eurodeputate coinvolte nello scandalo Qata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
La commissione Giuridica del Parlamento europeo ha votato per la revoca dell'immunità all'eurodeputata Alessandra #Moretti ( #PD) nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, respingendo la richiesta per Elisabetta #Gualmini ( #PD) @ultimora_pol Vai su X
#QuartaRepubblica: Porro tra call center, giustizia e il legame tra sinistra e mondo islamico Spazio anche a un'intervista ad Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo coinvolta nell’inchiesta Qatargate. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di stasera, 10 n - facebook.com Vai su Facebook
Qatargate, il Parlamento europeo dà il primo ok alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti - Un 'sì' dell'Aula consegnerebbe Moretti alla giustizia belga per l'inchiesta sul Qatargate. Riporta eunews.it
Qatargate, la commissione Giuridica revoca l’immunità ad Alessandra Moretti - Un 'sì' dell'Aula consegnerebbe Moretti alla giustizia belga per l'inchiesta sul Qatargate. Segnala eunews.it
Qatargate, primo sì di Strasburgo alla revoca dell’immunità per Moretti - Qatargate, primo sì del Parlamento europeo alla revoca dell'immunità per la deputata del Pd Alessandra Moretti. Da msn.com
Qatargate, primo sì del Pe per revocare l'immunità a Moretti - La commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue ha approvato la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito del ... Da msn.com
Qatargate, primo sì del Parlamento Ue alla revoca dell'immunità di Moretti (Pd) - Decisioni opposte da parte della commissione giuridica dell'Eurocamera sulle due parlamentari dem. Secondo ilfattoquotidiano.it
Qatargate: sì alla revoca dell’immunità all’europarlamentare del Pd Moretti, salvata Gualmini - Le due erano finite nel mirino della procura belga all’interno di una indagine per associazione a delinquere per una “corruzione delle istituzioni europee” ... msn.com scrive