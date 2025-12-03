Putin spinge Trump a una scelta tra Europa e Mosca

Dopo che l'incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi è stato cancellato senza chiare motivazioni, il presidente ucraino ha fatto sapere che i delegati di Kiev vedranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Washington nelle prossime settimane. La situazione è tesa. Vladimir Putin spinge Donald Trump a una scelta tra l'Europa e Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin spinge Trump a una scelta tra Europa e Mosca

