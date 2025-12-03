Putin spiazza l’Occidente | Volete la guerra? Siamo pronti Ecco qual è la strategia dello zar

Da un lato la Russia, che temporeggia, alza la posta e presenta le sue condizioni storiche come punto di partenza non negoziabile; dall’altro gli Stati Uniti, decisi a chiudere presto il conflitto e poco inclini a esercitare pressioni pubbliche su Putin. In mezzo, l’Ucraina e l’Europa cercano di mantenere uno spazio negoziale che garantisca sicurezza e sovranità a Kiev. Potremmo sintetizzare così le ultime frenetiche ore di trattativa USA – Russia per arrivare a una pace nel conflitto con l’Ucraina. Vladimir Putin ha incontrato per quasi cinque ore al Cremlino l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, in quella che rappresenta una delle sessioni diplomatiche più lunghe e significative dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

