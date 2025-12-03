Putin riceve Witkoff e attacca l' Europa Il Cremlino | D' accordo solo con parte del piano Usa

Dall’Italia all’Europa, fino al fronte russo-ucraino: tra proroga degli aiuti militari a Kiev, lo stop della Bce al prestito basato su asset russi, nuovi sostegni svedesi e manovre diplomatiche Usa-Russia. In serata Putin attacca l'Europa: "Se vuole la guerra siamo pronti". Poi vede Witkoff e Kusher, che nelle prossime ore vedranno anche Zelensky. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin riceve Witkoff e attacca l'Europa. Il Cremlino: "D'accordo solo con parte del piano Usa"

