Putin minaccia l’Europa

"La Russia non ha intenzione di combattere l'Europa, ma se saremo attaccati, saremo pronti fin da subito". Il presidente russo Vladimir Putin non prova nemmeno ad allentare le tensioni con il continente in una fase delicata dei negoziati per il fuoco con l'Ucraina. La risposta alle ipotesi Nato di cyber-attacchi ibridi preventivi è forte. Anzi, con un artificio retorico, pur negando qualsiasi volontà di allargare lo scontro, agita lo spettro di una guerra totale. Non il modo migliore per creare il contesto favorevole a una giornata di confronto diplomatico sul 'piano Trump'. Ieri a Mosca sono arrivati, infatti, gli inviati del presidente americano: l'immobiliarista Steve Witkoff, amico del tycoon, investito da alcuni mesi del ruolo di inviato speciale nei conflitti più delicati del mondo (sesta visita in Russia per lui), e il genero e consigliere del presidente, Jared Kushner.

