Putin minaccia l’Europa | Pronti alla guerra L’Ue proibisce il gas russo

Il leader della Russia Vladimir Putin ha minacciato l’Europa, affermando che il Paese è pronto a una guerra totale con l’Ue e che, in tal caso “ non rimarrà nessuno con cui negoziare “. Le dichiarazioni sono arrivate a margine dei colloqui con gli inviati americani in Russia, Steve Witkoff e Jared Kushner, sulla pace in Ucraina, che si sono però conclusi senza risultati. Nel frattempo il Consiglio europeo e il Parlamento dell’Ue hanno raggiunto un accordo per un regolamento che proibisca agli Stati dell’Unione di utilizzare gas russo. Il divieto totale entrerà in vigore tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Putin minaccia l’Europa: “Pronti alla guerra”. L’Ue proibisce il gas russo

