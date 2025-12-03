Putin? Con un peto ci caccia via E quelli che sono entrati nella redazione de La Stampa sono pro Pirla non pro Pal | così Enzo Iacchetti a È sempre CartaBianca

“Con un peto ci cacciano via”, questo il commento di Enzo Iacchetti. Il conduttore che da settimane figura tra gli ospiti di “ È sempre CartaBianca “, ha così replicato a Bianca Berlinguer che chiedeva un parere sulle dichiarazioni dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, al Financial Times. Quest’ultimo ha dichiarato che l’Alleanza Atlantica sta valutando la possibilità di essere “più aggressiva” nei confronti della Russia in risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo. Dichiarazioni rimbalzate sui media italiani con interpretazioni anche distorte con riferimenti ad un generico “attacco preventivo” alla Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

