Putin avverte l’Europa | Se vuole la guerra siamo pronti

Prima di incontrare al Cremlino l’inviato Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, il presidente russo ha lanciato un avvertimento preciso. “L’Europa sta cercando di impedire all’amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, e tutte le proposte degli europei puntano a questo risultato, mentre la leadership di Kiev sembra vivere su un altro pianeta”, ha detto Vladimir Putin. Putin avverte l’Europa: “Vuole la guerra? noi pronti”. “Non intendiamo entrare in guerra con l’Europa, l’ho detto cento volte – ha ribadito lo zar-. Ma se l’Europa decidesse improvvisamente di combattere e iniziasse, saremmo pronti fin da subito”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Putin avverte l’Europa: “Se vuole la guerra, siamo pronti”

