Pure Eventbrite entra nella galassia Bending Spoons
Bending Spoons acquisisce anche la piattaforma leader nella gestione di eventi dal vivo per 500 milioni di dollari. Dopo Vimeo, WeTransfer, Evernote e Aol, la software house italiana consolida il suo ecosistema con Eventbrite. 🔗 Leggi su Wired.it
