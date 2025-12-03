Pure Eventbrite entra nella galassia Bending Spoons

Bending Spoons acquisisce anche la piattaforma leader nella gestione di eventi dal vivo per 500 milioni di dollari. Dopo Vimeo, WeTransfer, Evernote e Aol, la software house italiana consolida il suo ecosistema con Eventbrite. 🔗 Leggi su Wired.it

