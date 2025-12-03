Pulici analizza | Il Toro ha smarrito i suoi valori

Nel giorno amaro del 119° compleanno del Torino, segnato da crisi di risultati e contestazioni alla presidenza Cairo, prende la parola il simbolo per eccellenza della storia granata: Paolo Pulici. Il bomber da 172 reti in 437 partite, icona di un Toro vincente e combattivo, su La Stampa analizza con rammarico il momento attuale, sottolineando la perdita dei valori storici del club.

