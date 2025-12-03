Pugno al dirigente scolastico che non gli consegna il nipote | il giudice concede i lavori socialmente utili allo zio

Il giudice monocratico ha accolto la richiesta di messa alla prova per l'uomo che aggredì il dirigente scolastico di una scuola a Cesena. L'imputato dovrà svolgere un anno di lavori socialmente utili e risarcire il danno entro lo stesso arco di tempo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

