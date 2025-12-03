Puglia maltempo | allerta temporali codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile previsioni meteo | già oggi pomeriggio per una parte

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta. Il terzo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore, fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticita’ locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ, frequente attivitÃ elettrica e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: già oggi pomeriggio per una parte

