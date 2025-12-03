Puglia maltempo | allerta temporali codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile previsioni meteo | già oggi pomeriggio per una parte

3 dic 2025

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta. Il terzo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore, fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticita’ locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ, frequente attivitÃ elettrica e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

