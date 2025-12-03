Puglia maltempo | allerta temporali codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile previsioni meteo | già oggi pomeriggio per tarantino e Salento

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta. Il terzo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore, fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: già oggi pomeriggio per tarantino e Salento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Maltempo in arrivo: piogge torrenziali su Puglia e Calabria https://www.ilsipontino.net/maltempo-in-arrivo-piogge-torrenziali-su-puglia-e-calabria/ - facebook.com Vai su Facebook

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: già oggi pomeriggio per una parte - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta. Scrive noinotizie.it

Allerta Meteo, zone joniche a rischio alluvione: è allarme maltempo, allerta arancione e scuole chiuse | LIVE - Una nuova e intensa ondata di maltempo è pronta a colpire gran parte del Paese, con particolare forza al Sud. Lo riporta strettoweb.com

Instabilità in Puglia: attesi temporali intensi e forti venti soprattutto nel Leccese e nel Tarantino - Nella giornata di oggi, l’ allerta meteo arancione interesserà in modo particolare il Salento e le zone del Tarantino; resta inoltre attiva un’allerta gialla per vento in entrambe le aree. Si legge su leccesette.it

Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve fino a giovedì: le regioni a rischio - occidentale con un minimo di bassa pressione intorno a 1005 hPa, in spostamento dal ... Come scrive tg24.sky.it

Puglia, maltempo: allerta per temporali. Possibile neve sui rilievi garganici Protezione civile, previsioni meteo - Migliora la situazione negli invasi: Occhito, il livello risale dal volume morto ... Come scrive noinotizie.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 dicembre: le regioni a rischio - L’arrivo di due sistemi perturbati, uno da nord e uno da sud, porterà una nuova ondata di maltempo sull'Italia ... Secondo fanpage.it