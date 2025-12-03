Oltre al danno, anche la beffa. Come riporta La Repubblica, l’imprenditore Dave Portnoy ha pubblicato su X (Twitter) la foto del giardino di casa sua danneggiato da atti vandalici. Nella fotografia postata sul social si vedono un paio di alberi e una curiosa cassetta delle lettere a forma di tricheco. Pochi e semplici elementi che hanno permesso a tutti di scoprire dove abita Portnoy. A svelare l’indirizzo dell’imprenditore è stato Grok, l’Intelligenza artificiale di Elon Musk, proprietario, tra le tante aziende, anche di X. Un utente ha chiesto al sistema di geolocalizzare la posizione della casa in base alla foto del giardino, ottenendo in pochi istanti una risposta accurata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pubblica la foto del giardino per denunciare l’atto vandalico e Grok svela il suo indirizzo: polemica sull’IA di Elon Musk