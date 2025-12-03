Psyché feat Ziad Trabelsi in concerto

Gli Psyché fanno tappa a Roma con un live attesissimo che il 19 dicembre porterà a Pianeta Sonoro le vibrazioni ipnotiche del loro psych-funk elettro-acustico. La data coincide con l’uscita del loro nuovo singolo Hurriya (We Must Resist), secondo estratto dal disco previsto per il 2026 per Four. 🔗 Leggi su Romatoday.it

