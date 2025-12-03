Psyché feat Ziad Trabelsi in concerto
Gli Psyché fanno tappa a Roma con un live attesissimo che il 19 dicembre porterà a Pianeta Sonoro le vibrazioni ipnotiche del loro psych-funk elettro-acustico. La data coincide con l’uscita del loro nuovo singolo Hurriya (We Must Resist), secondo estratto dal disco previsto per il 2026 per Four. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DICEMBRE suona... sab 6/12 The Caboose live (psyche rock/blues) sab 13/12 Naked Boys live (jazz e derivati) sab 20/12 Renato Celano feat. Gamino live_set a seguire: Gamino dj_set (deep/techno/dub) mar 23/12 Proiezione docufilm: 'The art of Di - facebook.com Vai su Facebook
Quando l’arte vince le guerre, Ziad Trabelsi e Gabriele Coen domenica a Ome per “Etno-Tracce in Franciacorta” - Tracce in Franciacorta” domenica 31 agosto, alle ore 21,00, all’esterno della Chiesa di San Michele, in via San Michele a Ome, serata musicale “Dialoghi in musica”. Scrive quibrescia.it
Ziad Trabelsi & Carthage Mosaik e Rossana Casale Quintet per la chiusura di Effetto Venezia 2024 - Arriva a conclusione Effetto Venezia 2024, l’evento che per cinque giorni ha inondato di musica il suggestivo quartiere della Venezia Nuova di Livorno con oltre centosessanta tra concerti, talk, ... Riporta livornopress.it