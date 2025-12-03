PS5 nuovo aggiornamento di sistema 25.08-12.4000 | cosa cambia con l’update del 3 dicembre 2025

PS5 ha ricevuto oggi 3 dicembre 2025 un nuovo aggiornamento di sistema, distribuito a sorpresa da Sony e già in fase di rilascio anche in Europa. Si tratta del firmware identificato con il codice 25.08-12.40.00, un update di dimensioni contenute – circa 1,3 GB – che però interviene su alcuni aspetti pratici dell’esperienza d’uso, in particolare sui messaggi e sulla stabilità generale della console. Indice. Un aggiornamento “piccolo” ma non solo di stabilità. Miglioramenti ai messaggi: cosa cambia davvero. Performance e stabilità: perché aggiornare conviene comunque. Aggiornamento 25.08-12.40.00: download, installazione e rollout. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - PS5, nuovo aggiornamento di sistema 25.08-12.40.00: cosa cambia con l’update del 3 dicembre 2025

