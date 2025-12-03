Prysmian Taddei | Sicurezza cavi vero vantaggio competitivo va progettata e monitorata

(Adnkronos) – “La sicurezza dei cavi sottomarini non è un nice to have, ma un vantaggio competitivo: vogliamo essere i migliori in linea con il nostro ruolo di leader”. A sottolinearlo è stato Davide Taddei, Submarine Telecom Business Director di Prysmian, spiegando che i clienti chiedono “soluzioni che mantengano gli asset strategici — digitali . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Prysmian, Taddei: “Sicurezza cavi vero vantaggio competitivo, va progettata e monitorata”

News recenti che potrebbero piacerti

Prysmian, Taddei: "Sicurezza cavi vero vantaggio competitivo, va progettata e monitorata" - “La sicurezza dei cavi sottomarini non è un nice to have, ma un vantaggio competitivo: vogliamo essere i migliori in linea con il nostro ruolo di leader”. Da adnkronos.com

Approvato dalla BEI il piano di investimenti Prysmian per reti più efficienti e sostenibili in Europa - Le soluzioni energetiche di Prysmian accelerano con 300 milioni per R&D sostenibile grazie al finanziamento della BEI. rinnovabili.it scrive

Sicurezza energetica, Prysmian mette la fibra ottica nei cavi elettrici - Le reti di trasmissione elettrica, un tempo statiche e legate alla generazione tradizionale, stanno diventando sempre più flessibili, efficienti e capaci di supportare la transizione verde. Scrive ilsole24ore.com

Prysmian: sigla accordo quadro con N-Sea per riparazione rapida cavi sottomarini - Intesa con l'azienda olandese per un periodo di 7 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si legge su ilsole24ore.com

Prysmian multata dagli Stati Uniti, problemi sui test dei cavi militari - Gli Stati Uniti hanno annunciato una multa a Prysmian di 920 mila dollari per problemi sui test di sicurezza sui cavi militari prodotti nello stabilimento di Paragould in Arkansas I cavi militari ... Secondo milanofinanza.it

Le città dei cavi sottomarini: così i Rov di Prysmian li posano in fondo agli oceani - L’azienda si è appena aggiudicata l’interconnessione tra Italia e Tunisia, gara indetta da Terna e da Steg per un collegamento elettrico sottomarino nel progetto Elmed. Da quotidiano.net