Prove di evacuazione | sono un obbligo normativo oltre ad avere una funzione educativa nelle scuole Le norme

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le esercitazioni antincendio fanno parte delle misure operative che ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare per la gestione della sicurezza in caso di emergenza, a ricordarlo una circolare dell'USR del Piemonte che ci fornisce occasione di ricapitolare le norme a riguardo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Prove Evacuazione Sono Obbligo