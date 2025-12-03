La Bulgaria in procinto di adottare l’euro a gennaio vede oggi pesanti proteste contro il governo. Decine di migliaia di cittadini nelle piazze nella capitale Sofia e di altre città importanti quali Varna e Plovdiv. Proteste contro la legge di bilancio. Già da alcuni giorni le manifestazioni pacifiche sono sfociate in scontri con la polizia. Gli organizzatori hanno invitato ad essere rispettosi e a non cedere alle provocazioni, ma alcuni gruppi si sono recati presso le sedi dei partiti di governi e hanno lanciato pietre e bottiglie, mentre altri bruciavano bidoni dell’immondizia e si davano a vandalismi. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Proteste in Bulgaria: governo ritira progetto di bilancio, presidente invoca elezioni anticipate