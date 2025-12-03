Proseguono senza sosta le ricerche del disperso sul Gran Sasso | sorvoli mirati con l’elicottero e la campana Recco VIDEO

Proseguono senza sosta, dal 24 novembre scorso, le ricerche di Karol Brozek, il cittadino polacco di 44 anni disperso sul massiccio del Gran Sasso. Le attività sono coordinate dalla prefettura dell’Aquila e vedono impegnati quotidianamente i tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Proseguono senza sosta le ricerche del disperso sul Gran Sasso: sorvoli mirati con l’elicottero e la campana Recco [VIDEO]

