Pronto soccorso Aoui il 17,5% di pazienti attende più di 8 ore

Un'elaborazione dei dati Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) sui pronto soccorso, pubblicata da Quotidiano Sanità, ha messo in luce una profonda crisi strutturale, caratterizzata da alti tassi di abbandono prima della visita e tempi di attesa prolungati, spesso superiori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un’altra notte di violenza al Pronto Soccorso di Ciriè. Il NurSind denuncia: promesse disattese, vigilanza armata mai arrivata, infermieri lasciati soli in un “far west” quotidiano. #NurSind #Infermieristicamente #Sanità #SicurezzaInCorsia #AggressioniSanitarie - facebook.com Vai su Facebook

Un altro infermiere aggredito da un paziente, paura al pronto soccorso di Ciriè lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Alghero, pronto soccorso in affanno. Pais: «Serve un’intesa Asl-Aou» - «Nonostante le accuse di allarmismo dell’assessore Bartolazzi, il Pronto soccorso di Alghero rischia la chiusura per mancanza di medici, come il 29 aprile mette nero su bianco il primario responsabile ... Da unionesarda.it

Aou Sassari. Pronto soccorso, consegnati i lavori per la ristrutturazione - La sala d’attesa sarà dotata di sei video, tre per la televisione e tre per le comunicazioni all'utenza. Lo riporta quotidianosanita.it

Donati carrello per medicazioni e fasciatoio all'Aou di Sassari - Inedita alleanza tra il Rotaract Giovani Sassari e l'Azienda ospedaliero universitaria: grazie al ricavato di un evento di beneficenza, sono stati consegnati al Pronto soccorso dell'Aou un carrello ... Come scrive ansa.it

“Servizio civile in Pronto Soccorso”, i risultati del progetto dell’Aou Senese - I risultati del primo anno di lavoro sono stati presentati a Firenze, nell’ambito dell’evento che si è svolto nella sala Pegaso di ... Come scrive quotidianosanita.it

Pronto soccorso, dove si trovano i più lenti. La classifica - Secondo l’ultimo rapporto Agenas, 41 ambulanze su 110 impiegano oltre 20’ per raggiungere i luoghi di intervento ... dilei.it scrive