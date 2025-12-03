Un piccolo screzio in diretta televisiva può trasformarsi in un vero e proprio caso, animando le discussioni del giorno successivo. È quanto accaduto il 3 dicembre scorso a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Un collegamento inatteso, un’ospite determinata e un clima che, per qualche minuto, ha perso la sua consueta leggerezza, lasciando spazio a battute al vetriolo e una tensione palpabile che la conduttrice ha faticato a stemperare. L’episodio si è svolto mentre Caterina Balivo introduceva uno dei segmenti più attesi del periodo natalizio: le ricette delle feste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Pronto Caterina? Ora mi stai a sentire”. Caos in diretta a La Volta Buona