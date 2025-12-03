Pronostico RB Bragantino-Vitoria | doppia blindatura

Bragantino-Vitoria è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23:00: tv, probabili formazioni, pronostico. In Brasile, tra la squadra che al momento sarebbe retrocessa e la squadra che si prenderebbe un posto nelle coppe del prossimo anno, ci sono quattro punti. Una classifica cortissima e, il Bragantino, con una vittoria, blinderebbe entrambe le cose. Pronostico Bragantino-Vitoria: doppia blindatura (AnsaFoto) – Ilveggente.it Rischia, invece, il Vitoria: una sola lunghezza sulla zona rossa della classifica quando mancano solamente due giornate al termine della stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

