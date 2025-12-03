Pronostico Juventude-Santos | Neymar può brindare con un turno d’anticipo

Juventude-Santos è una partita valida per la trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca nella mercoledì alle 23:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nell’ultimo fine settimana la Juventude è retrocessa aritmeticamente: l’ufficialità è arrivata dopo il pareggio casalingo con il Bahia (1-1), risultato che ha di fatto condannato i biancoverdi, le cui speranze di mantenere la categoria erano in verità già irrisorie. Il club di Caxias do Sul va dunque a fare compagnia allo Sport Recife, fanalino di coda del Brasileirao e già in B da tempo. Adesso non resta che scoprire quali saranno le altre due squadre che scivoleranno nella serie cadetta: ancora 180 minuti di pathos e lo scopriremo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

