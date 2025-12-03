Pronostico Inter-Venezia | Chivu avanti in scioltezza

Inter-Venezia è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Il turno è molto semplice per l’Inter di Chivu, che contro il Venezia, squadra di Serie B, si prenderà la qualificazione ai quarti di finale di questa Coppa Italia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il tabellone, per i nerazzurri, è anche molto semplice. O almeno così pare sulla carta. Perché al massimo in semifinale contro il Napoli potrebbe avere dei problemi. Sì, c’è anche la Roma, ma si giocherebbe nel caso al Meazza, insomma, basta poco per arrivare in fondo e avere la seria possibilità di alzare al cielo un trofeo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

