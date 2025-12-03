Pronostico in breve | Napoli vs Cagliari – 25 03 12
Sito inglese: Concorrenza: Coppa Italia Mercato: Vince il Napoli Probabilità: 25 @1xBet Rivolgendo l’attenzione alla Coppa Italia, mercoledì sera il Napoli ospiterà il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. A partire dai padroni di casa, che la scorsa stagione hanno fatto una vera storia conquistando solo il quarto titolo in Serie A, il Napoli questa volta è alla disperata ricerca di mantenere il titolo nazionale. Visti l’ultima volta in occasione della vittoria per 1-0 in casa della Roma, gli uomini di Antonio Conte hanno goduto di un vero e proprio turbinio da quando sono tornati dalla sosta per le nazionali di novembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
