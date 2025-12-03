Pronostico Fortaleza-Corinthians | la salvezza non è più un miraggio

Fortaleza-Corinthians è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca nella mercoledì alle 23:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Le speranze di salvezza del Fortaleza, a due giornate dalla fine del Brasileirao 2025, sono appese a un filo sottilissimo. Il Leao, però, è più vivo che mai ed è arrivato al rush finale in uno stato di forma invidiabile, soprattutto se confrontato a quello delle dirette concorrenti. Gli uomini guidati da Martin Palermo – l’ex attaccante argentino è subentrato a campionato in corso – sono imbattuti da metà ottobre e, dopo una sfilza di preziosi pareggi, hanno vinto le ultime tre battendo Bahia, Bragantino e Atletico Mineiro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

