Pronostico Flamengo-Ceara | è una festa continua

Flamengo-Ceara è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì all'1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Senza soluzione di continuità, in casa Flamengo è una festa continua. Dopo l'affermazione in finale di Coppa Libertadores contro il Flamengo, nella notte tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare anche l'aritmetica certezza della vittoria del campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non ci possono essere dubbi sulla vittoria dei rossoneri nonostante, come ipotizzabile e come visto nelle stories dei giocatori, questi siano stati giorni di festa.

