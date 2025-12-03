Atletico Mineiro-Palmeiras è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Ha mollato il Palmeiras dopo la finale di Coppa Libertadores persa sabato scorso contro il Flamengo. Aveva mollato prima, in campionato, c’è da dirlo, visto che adesso, a due giornate dal termine, sono cinque i punti di svantaggio rispetto ai rossoneri che con Danilo si sono portati a casa la coppa. Un finale di stagione terribile, inaspettato. Niente successi e tantissime delusioni. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Mineiro-Palmeiras: hanno mollato