Promuovere l' accessibilità di esercizi commerciali e artigianali in 10 punti è il progetto Zer0stacoli

È stato presentato in Municipio, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il video che promuove il progetto Zer0stacoli, realizzato dalla Redazione Web del Comune di Piacenza in collaborazione con Gero Guagliardo.Pubblicato sul canale YouTube dell'ente è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

