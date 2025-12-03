Programmi TV mercoledì 3 dicembre 2025 | fiction show e film

“L’altro ispettore” su Rai 1, “Gigi & Vanessa” su Canale 5, “Vendetta” su Canale 20. Guida ai programmi Tv della serata del 3 dicembre 2025. La prima serata televisiva di mercoledì 3 dicembre 2025 offre su Rai 1 la fiction noir L’altro ispettore, che intreccia mistero e società civile con atmosfere cupe e indagini serrate. Rai 2 propone l’action movie Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson protagonista di una lotta tra giustizia e vendetta, mentre Rai 3 dedica spazio all’informazione con Chi l’ha visto?, programma di cronaca che affronta casi di scomparsa e misteri irrisolti. Sul fronte Mediaset, Canale 5 porta sul palco lo show musicale Gigi & Vanessa insieme, tra performance live e ospiti, mentre Rete 4 approfondisce i temi politici con Realpolitik. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

